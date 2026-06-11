◆第９７回都市対抗野球大会西関東地区２次予選第１代表決定トーナメント決定戦東芝５―４日産自動車（１１日・横浜スタジアム）東芝が日産自動車を下し、２年連続４６度目の都市対抗野球大会（８月２６日開幕、東京ドーム）の出場を決めた。本大会では２０１０年以来１６年ぶり８度目の優勝を狙う。１点リードで迎えた９回２死。斉藤大輝二塁手が飛球をキャッチすると、東芝ナインはマウンドで歓喜の輪を作った。昨年の１２