◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ３×―２中日＝延長１０回＝（１１日・ＺＯＺＯマリン）中日は今季３度目のサヨナラ負けを喫し、再び借金が今季ワーストタイの１８に膨らんだ。延長１０回に５番手・伊藤茉央投手が、２死一、三塁からロッテ・佐藤に右前適時打を浴びた。０―２の４回に細川が、８号の中越えソロで反撃。１点ビハインドの８回２死では、サノーが左翼席中段へ４号ソロを放った。左足の肉離れから復帰し