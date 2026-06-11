【モデルプレス＝2026/06/11】タレントの神田うのが6月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。【写真】51歳美人タレント「忙しい朝に助かる」冷凍ストックのハンバーグ使用した弁当◆神田うの、冷凍ストック使った手作り弁当披露神田は「おはようございます 今日は冷凍ストックのハンバーグ」と記し、完成した弁当を撮影した動画を投稿。「緑はほうれん草のシラス胡麻和えとブロッコリー」と説明し、ソ