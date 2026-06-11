ラガルドＥＣＢ総裁 賃金動向は2026年も労働コストの緩和を示し続けている エネルギーショックにより、基礎的インフレを示す一部指標が押し上げられている 長期的なインフレ期待の指標の多くは2％前後で推移 エネルギー価格の上昇により、インフレ率はさらに上昇、2027年上半期には2％を上回る見込み