ドル円のピボットは１６０．５３円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:42現在） ドル円 現値160.56高値160.59安値160.43 160.78ハイブレイク 160.69抵抗2 160.62抵抗1 160.53ピボット 160.46支持1 160.37支持2 160.30ローブレイク ユーロ円 現値185.12高値185.47安値184.94 185.94ハイブレイク 185.71抵抗2 185.41抵抗1 185.18ピボット 184.88支持1