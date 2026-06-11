ラガルドＥＣＢ総裁 成長見通しに対するリスクは下振れ方向 中東成長は成長に対する下振れリスクの一つ インフレ見通しに対するリスクは上振れ方向 エネルギー価格がさらに上昇するか、あるいは上昇が長期化した場合、インフレはさらに高まるだろう