きょうの為替市場、ドル円は１６０円台半ばでの振幅が続いている。ＮＹ時間に入ってややドル高の動きが見られ、ドル円も１６０．６０円付近に上昇したものの、小動きに留まっている。材料にさほど反応しない状況が続いている印象。 トランプ大統領の発言と米生産者物価指数（ＰＰＩ）に反応していた模様。トランプ大統領は自身のＳＮＳに「今夜、イランを非常に激しく攻撃する」と投稿。「いずれ、そう遠くはない将来に、わ