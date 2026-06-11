アメリカ・ニューヨークのタイムズスクエアで11日、サッカーワールドカップの開幕にあわせ、日本代表を応援する映像が上映されました。ニューヨークの中心地・タイムズスクエアでは11日午前0時、サッカーワールドカップに出場する日本代表にエールを送る映像が150秒間にわたって上映されました。映像では、ファンから寄せられたメッセージなどが紹介されました。ワールドカップの決勝はニューヨーク近郊のスタジアムで行われる予定