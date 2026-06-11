Mrs. GREEN APPLEが主催するエンターテインメントショー『CEREMONY』が10日、神奈川・Ｋアリーナ横浜で開催。派手な衣装で登場した3人が衣装のテーマを明かしました。『Mrs. GREEN APPLE presents “CEREMONY”』は、ライブやフェスとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいエンターテインメントショーとして2025年に誕生。2回目の開催となった今回は、2日間にわたり総勢13アーティストがパフォーマンスを披露