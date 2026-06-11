「楽天８−２巨人」（１１日、楽天モバイル最強パーク）楽天が大勝し、連敗を５でストップ。塩川監督代行は指揮を執って２戦目で初勝利となった。打線が２桁１５安打８得点と爆発。先発の滝中は８回４安打２失点で３勝目（２敗）を挙げた。試合後、塩川監督代行は「滝中をはじめ、本当に選手が気持ちを前面に出したというか。そういうプレーをしてくれた結果」とナインの一丸となった戦いを称賛した。先発の滝中は七回に２