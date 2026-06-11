◇交流戦ヤクルト2―4オリックス（2026年6月11日京セラD）ヤクルト・塩見が左膝の故障から復帰後初本塁打となる右越え1号ソロを放った。24年5月3日中日戦以来の一発に「ホームランはうれしい」としながらも「その前の打席だったりチャンスの場面で三振したりとか、内容があんまり良くなかった」と反省。「チームに貢献できるように、しっかり反省して、次に生かしたい」と連敗脱出を誓った。