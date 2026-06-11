「日本ハム３−０ＤｅＮＡ」（１１日、エスコンフィールド）日本ハムが２２年７月以来４年ぶりの７連勝。今季４度目の同一カード３連戦３連勝で、同最多の貯金５とした。７連勝は新庄監督就任５年目で最長タイとなった。今季初登板初先発の孫易磊が圧巻の投球を披露。６回２安打無失点の快投でプロ初勝利を飾った。試合後、新庄監督は右腕を絶賛。「何が素晴らしかったって、四球１つでしょ？去年の孫君から７歳ぐらい大人に