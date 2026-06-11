[6.11 モーリスレベロT B組第4節 U-19ベネズエラ 0-1 U-19日本]U-19日本代表は11日、モーリスレベロトーナメントB組最終節でU-19ベネズエラ代表と対戦して1-0で勝利した。GLは2勝1分け1敗で終了。この後行われる試合でポルトガルがカナダに7点差以上で敗れた場合、B組2位で3位決定戦に進むことができる。日本はGK松浦大翔(新潟U-18)がゴールを守ってDF松本果成(湘南)、DF久保遥夢(名古屋)、DF永井大義(仙台)の3バック。右ウイ