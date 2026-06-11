欧州サッカー連盟(UEFA)は11日、8月12日にUEFAチャンピオンズリーグ王者のパリSGとUEFAヨーロッパリーグ王者のアストン・ビラが対戦するUEFAスーパーカップについて、ソマリア人のオマル・アルタン主審が担当すると発表した。アルタン主審は昨年のアフリカサッカー連盟(CAF)最優秀審判員に選出された34歳。ソマリア人審判員初のワールドカップ担当として北中米大会に臨む予定だったが、アメリカへの入国が認められず無念の帰国