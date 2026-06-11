AC長野パルセイロは11日、小林伸二監督と来季の契約を更新したと発表した。小林監督はシーズン中の3月31日に監督に就任。1年目はJ2・J3百年構想リーグで40チーム中の37位だった。クラブを通じて以下のようにコメントしている。「再びこの仕事を任せていただけることに、心より感謝しております。百年構想リーグで経験したことを大きな財産として受け止め、この経験を土台に、チームとしてさらにレベルアップしていきたいと考え