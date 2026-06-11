川口オートのナイターＧII「川口記念」は１１日、二次予選が行われた。６Ｒで永島潤太郎（２４＝山陽）が追い上げ１着。前日の４着から立て直した。「タイヤも良かったけど、エンジンもリングを交換していい方にいった。練習から良かった。ここ最近良くなかったけど、ここでカム交換して良くなっている」。４月山陽で今年３回目の優出したのを最後に近況は不発が続いたが、部品交換で良化傾向にある。当地は２０２３年８月に優