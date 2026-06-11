ヤクルト・下川隼佑投手（２６）が１１日のオリックス戦（京セラ）で今季初めて先発し、５回途中まで６安打３失点。踏ん張り切れず、１敗目（０勝）を喫した。下川は４回まで走者を出しながらも要所を締めて無失点。しかし５回に崩れた。四球と連打で一死満塁とすると、後続・若月の右前適時打で先制点を献上。なおも満塁のピンチは続き、宗に右越えの適時二塁打を浴びてこの回３点を失ったところでお役御免となった。試合後