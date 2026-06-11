ブラッド・ピットが主演するデヴィッド・エアー監督最新作『ハート・オブ・ビースト（原題：Heart of the Beast）』が、9月25日より全世界同時公開されることが決定。ティザー予告が解禁された。【動画】生きてマイホームに還れるのか？『ハート・オブ・ビースト』ティザー予告舞台は大自然アラスカの奥地。退役軍人とその愛犬が、「生きて、マイホームに還る」ために、バディとして互いを支え合いながら共に歩む姿を描く。