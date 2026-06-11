◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武４―１広島（１１日・ベルーナドーム）かつてのライバル校の応援歌に、後押しされた。１点を追いかける４回１死二、三塁。ターノックの投じた６球目だった。西武・小島大河捕手（２２）が高めのナックルカーブを捉えた打球は三塁手・坂倉のグラブをはじき、左前２点適時打となり逆転に成功した。この日、ベルーナＤには伝統を誇る早大の応援部が来場し、“特別応援イベント”を開催。偶