【セブン-イレブン】では、暑い日のごほうびとして食べたくなりそうな「新作アイス」が登場中。贅沢な気分になれそうなリッチな味わいのアイスや、セブン-イレブンでしか手に入らない有名ブランドのアイス等、充実のラインナップです。日頃のリフレッシュのために、アイスが欠かせなくなる夏を目前にした今、セブン-イレブンの新作アイスをぜひチェックしてみて！ “チョコミン党”の全党員、注目！ チョコミントをこよ