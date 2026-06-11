テレビ朝日の桝田沙也香アナウンサーが１１日に自身のＳＮＳを更新。衣装ショットを公開した。桝田アナはインスタグラムに「『はい！テレビ朝日です』衣装」と書き始めると「シックなセットアップの日半袖のジャケットって可愛いですよねボタンの色もまとまりがあって可愛い」とつづり、黒のジャケットに黒のパンツを合わせた大人らしいカラーのセットアップコーデを披露した。この投稿には「髪をまとめたこのスタイル、