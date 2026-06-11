◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム３―０ＤｅＮＡ（１１日・エスコンフィールド）ＤｅＮＡのドラフト１位ルーキー・小田康一郎内野手（青学大）が、プロ初スタメンで１軍の厳しさを味わった。６月７日に１軍初昇格し、同日のソフトバンク戦（横浜）で代打デビュー。その後２試合は出番がなかったが、この日は「７番・二塁」で初めてスタメンに抜てきされた。チームは交流戦５カード連続負け越しで４連敗中。試合前