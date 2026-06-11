◇第97回都市対抗野球大会西関東予選第1代表決定戦東芝5―4日産自動車（2026年6月11日横浜）東芝が接戦を制し、2年連続46度目の都市対抗出場を決めた。「3番・二塁」で出場した斉藤大輝内野手（25）が先制の決勝打とソロ本塁打を放ち2安打2打点。粘る日産自動車を5―4で退けた。「前の試合であまり積極的にいけなかったので、どんどん積極的にいくつもりでした」初回1死一塁。カウント1―1からの3球目、「狙っていた」