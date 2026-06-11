日本時間12日に開幕するFIFAワールドカップ2026へ向けて、東京タワーが日本代表のチームカラー『青色』にライトアップされています。日本サッカー協会(JFA)は3日、「最高の景色を2026 東京タワーライトアップ」と題して、東京タワーを青く染める取り組みを紹介。点灯日時は計4日間で、開幕前夜11日の日没から24時、日本代表の1次リーグ初戦・オランダ戦前夜の14日の日没から24時、2戦目のチュニジア戦前夜の21日の0時30分から5時、