◇第97回都市対抗野球大会西関東予選第1代表決定戦東芝5―4日産自動車（2026年6月11日横浜）東芝が粘る日産自動車を振り切り、2年連続46度目の都市対抗出場を決めた。先発した松山仁彦は左サイドから徹底して低めをつく投球で5回まで1安打無失点。5―2の9回無死一塁では2ランを被弾したが、2死を奪い、西武、ヤクルトを経て7年ぶりに復帰した宮川哲につないだ。「打線に感謝したい。最後にホームランを打たれ、ギリギ