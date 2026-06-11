JR東海は7月8日から、東海道新幹線と『映画ちいかわ人魚の島のひみつ』のコラボキャンペーンを実施する。10月31日までの期間中、東海道新幹線に乗車し、車内からキャンペーンサイトにアクセスしてアンケートに回答すると、ちいかわキャラクターのARフォトフレーム（全4種）と、乗車証明を入手できる。入手した乗車証明を指定箇所で提示すると、オリジナルノベルティグッズと交換できる。グッズは期間によって異なり、7月8日〜8月