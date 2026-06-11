言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、端午の節句に食べるもの、競技や対戦において白黒をつける結果、そして会議の開催地や当番を固定せず順番に回していくやり方という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□きか□□けも