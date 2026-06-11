結婚していても、恋人がいても孤独を感じている人もいれば、逆に独身（独り身）でも幸せな人もいます。今回は、「独り身でも幸せな人の特徴」を挙げながら、人生を楽しく過ごすための秘訣（ひけつ）を紹介します。【マンガ】娘が巣立った途端に夫が「離婚したい」と言い出して…。46歳で“独り”に戻って気づいたこと特徴1：心を通わせられる存在がいるひとりで生きていても、“心を通わせられる存在”は大切です。それはパートナ