2024年に乳がんを公表したタレントの梅宮アンナさん（53）にインタビュー。闘病を支えた自身の考え方や、アートディレクターの世継恭規さんと結婚して1年が経過した現在について伺いました。梅宮さんは、2024年6月に乳がんのひとつである『浸潤性小葉がん』（ステージ3A）と診断され、抗がん剤治療を受けたほか、2024年11月に右胸の全摘手術を受けています。その後も放射線治療を経て、現在はホルモン剤などを飲んでいるということ