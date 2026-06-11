吉本新喜劇の松浦真也と、森田まりこによるユニット・ヤンシー＆マリコンヌが１１日、都内で、新曲「ぷるるん音頭」（７月１日発売）の発表披露会見を行った。今年の新喜劇の「顔」に選出された２人は、ユニットとしては結成「７〜８年」。ますますその息はぴったりになっているようで、松浦は「最初のころはめちゃめちゃけんかとかもあったけど、仕事の上でもプライベートの上でも最近はわりと仲良い」と説明した。一方でＭ