カーリングの日本選手権５日目（１１日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）で、女子のフォルティウスが崖っぷちに立たされた。２次リーグ第２戦はＳＣ軽井沢クラブと対戦し、延長戦の末に７―８で対戦。第７エンド（Ｅ）終了時点で７―４とリードするも、第８、９、１０、１１Ｅに１点ずつ喫した。スキップ・吉村紗也香は「自分たちのミスから相手がいいポジションに石を後半のＥは（石を）置き続けられていた」と反省点を口にした。