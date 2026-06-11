カーリングの日本選手権５日目（１１日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）で、女子のＳＣ軽井沢クラブが大きな１勝を手にした。２次リーグ第２戦はミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスと対戦。第７エンド（Ｅ）終了時点で４―７とリードされる展開だったものの、第８、９、１０Ｅに１点ずつ取って延長戦に持ち込む。延長第１１Ｅは相手の最終投が決まらず、８―７で逆転勝ちを収めた。スキップ・上野美優は「今までの試合