韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「취소（チソ）」の意味は？「취소（チソ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、楽しみにしていたら落胆してしまうこと！「취소（チソ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「キャンセル、取り消し」でした