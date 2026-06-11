◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武４―１広島（１１日・ベルーナドーム）西武先発の平良海馬投手は６回１安打１失点の好投を見せ、今季５勝目を挙げた。最速１５５キロの直球に多彩な変化球を織り交ぜ、３回までパーフェクト。４回に制球を乱し、先頭の名原に四球を与えるなど、３四死球で２死満塁のピンチを背負った。モンテロに投じた３球目が暴投となり先制点を献上したが、最少失点で切り抜けた。その後は立て直し