気になるカレを振り向かせるためのコーデ術を知りたい...！そこで今回は、村瀬紗英・三浦理奈・本田紗来とともに、品行方正なレディに仕上がる「モノトーン」コーデ術をご紹介します。いつもよりちょっぴりオトナな私を演出してカレのハートを掴んじゃお♡清潔感の白＆洗練されたグレー＆ミステリアスの黒可愛くてキャッチーなカラーは目を引くけど、品行方正なレディをめざすなら、モノトーンを味方につけるのが最適解なんで