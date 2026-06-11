◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス４―１ヤクルト（１１日・京セラドーム大阪）久々の感触が両手に残った。３点を追う９回２死。ヤクルト・塩見泰隆外野手はオリックスの守護神・マチャドが投じた初球１５８キロのツーシームに反応。フルスイングから放たれた飛球は右翼フェンスを越えた。反撃の一発は２４年５月３日の中日戦（神宮）以来となる約２年ぶりの本塁打。「前の打者を見ていて球がすごい速かったので、ま