大阪府の吉村洋文知事は１１日までに、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「吉村洋文チャンネル」を更新。「【２か月で激変】吉村洋文が体を変えるためにやめた〇〇とは？」と題し、ダイエット方法を指南した。スタッフから「なんか、やせはりました？シュッとした感じで」と問われた吉村知事は「気づいてくれた？ダイエットしてんねん、オレ」とうれしそうな表情。「１回、４キロやせた。２か月ぐらいで」と胸を張り、何より