確定した裁判をやりなおす再審制度の見直しに関する刑事訴訟法改正案をめぐり、参政党の神谷代表は与党の修正案の共同提出に加わると表明しました。参政党神谷代表「（法案が）十分なものになっているかというと、そうではないんですけれども、やはり少しでも前に進めるということで、（修正案の）共同提出の会派として参政党も加わるということを合意しました」修正案をめぐり神谷代表は、再審請求審で検察官による証拠の提出や