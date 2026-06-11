SNSを中心に話題を集めている4人組グループ・モナキが9日、『ASIA CULTURE FESTIVAL 2026』に登場。カバーや人気曲を披露し会場を盛り上げました。このイベントは、アジア全体へと広がる国際文化交流の場となることを目指して開催されたもので、表彰式やライブなどが行われました。ライブイベントに登場したモナキのメンバー・じんさん（39）は「こんなキラキラした舞台に呼んでいただけて本当に光栄です。モナキ一応アイドルでは