堺雅人主演のＴＢＳドラマ「ＶＩＶＡＮＴ」続編が７月から２クール連続でスタートする。公式ＳＮＳなどでは断続的に続編に関する情報が投稿されている。出演キャラのそっくり２頭身イラストも続々と投稿され、ノコル（二宮和也）、野崎守（阿部寛）らのかわいらしい姿の中に、前作では見たことのない新登場人物とみられるキャラも紛れ込んでいると話題になっている。公式には堺雅人、阿部寛、二階堂ふみ、竜星涼、山中崇、濱