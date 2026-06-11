「ファーム・西地区、広島５−１阪神」（１１日、由宇球場）阪神は完敗を喫した。先発のラグズデールは５回１／３を５失点。５四死球と制球が定まらず、広島の足を絡めた攻撃に翻弄（ほんろう）された。打線はチーム全体で９安打を放つも初回に挙げた１点止まりだった。試合後の平田２軍監督の一問一答は、以下の通り。◇◇−ラグズデールは制球難と走者を背負った場面での課題が失点につながった。「いつも一緒