フィギュアスケート女子１８年ＧＰファイナル女王で、アイスダンスにも挑戦してる紀平梨花（２３）が１１日、「ばっさり切りました」と驚きのイメチェン姿を公開した。直前の投稿では胸の下まで伸びていたロングヘアをしたようで「ばっさり切りました」と綴り、レイヤースタイルのセミロングヘアになった姿を公開した。コメントやＳＮＳなどでは「めっちゃ可愛い髪型似合ってる」、「梨花ちゃんニューヘア素敵」、「超超超