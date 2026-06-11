お笑いタレント・千原ジュニア（52）が11日に自身のYouTubeチャンネルを更新。お笑いタレント・チャンス大城（51）がゲスト出演し、あのインテリ芸人の過去について語る場面があった。お笑いコンビ「メイプル超合金」カズレーザーの話題になると、チャンスは「昔は眉毛がなくて、いかつすぎて…」と振り返る。相方・安藤なつが「バキバキのムキムキのマッチョだったんですよ。腰まで髪の毛が長くて」と言うと、お笑いトリオ