日本で2番目に高い「LX」都会派SUVの人気が高まるなか、悪路でも心配せずに飛び込める「クロカン車」こと本格四輪駆動車も、未だに根強い人気を誇ります。そうした本格四輪駆動車のうち、国内ブランド随一の超・高級モデルがレクサス「LX」です。一体どのようなクルマなのでしょうか。LXは本格四輪駆動車の代名詞であるトヨタ「ランドクルーザー」の“レクサス版”ともいうべきモデルで、初代は1996年に登場しました。【画