つわりのつらさは人それぞれ。だからこそ「他の人のつわりのつらさはわからない」というのは決しておかしいことではありません。今回の投稿者さんは、まったくつわりがなかったと話すママさんです。『「つわり」と言えば何でも許されるのでしょうか？』投稿者さん自身はつわりが軽く、2人目妊娠中もワンオペで育児をこなしていました。一方で義妹は重いつわりを理由に実家に移り、家事育児を両親に丸投げ。日中はずっと寝て過ごし