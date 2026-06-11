水ドラ25「サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜」（毎週水曜 深夜1時）を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定配信中。将生の不倫相手・乙葉の妊娠が判明。これが佳乃の“狂鬼”のスイッチを押すことになる…。拉致、監禁・・・最後の復讐はエスカレートしていき…！？【動画】夫の不倫相手の妊娠が判明。拉致、監禁…妻の復讐はエスカレートしていき…第11話 不倫女の妊娠が判明…狂鬼のスイッチ復讐を完遂したものの、佳乃（