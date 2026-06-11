6月11日（木）放送「ナゼそこ？+【人生180度激変！東京・原宿からナゼ奈良の山奥へ？謎だらけ移住家族SP】」を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！【動画】超山奥に謎の移住家族！原宿で働いていた夫婦がナゼ？夫を襲った心不全…そこには生死の境を彷徨った波瀾万丈の人生ドラマが！奈良と京都の県境付近の超山奥に、東京から移り住んだ謎の移住家族を発見！原宿で働いていた夫婦がナゼ？その裏にはタイの秘境で人