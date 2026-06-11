俺（アラタ）は、妻のシオリと2人の子どもとの4人家族だ。妻と結婚する前にマユと結婚していた。しかしマユはいつも俺に怒ってばっかり。そんなとき出会ったシオリは、いつも俺をたててくれる優しい女性だった。順調な結婚生活を送っていたある日、実家の母が倒れ、ひとりでは生活ができない状態に……。元妻のマユに仕送りをしていたせいで、母の貯金はほとんどなかった。息子のハヤトに返済してもらわないと……そう思ったけれど