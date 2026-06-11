アメリカのトランプ大統領は11日もイランへの激しい攻撃を行うと表明しました。トランプ大統領はさきほどSNSで「アメリカは今夜、イランに対し極めて激しい攻撃を行う」と表明しました。その上で、「そう遠くない将来、我々はカーグ島やその他の石油インフラ拠点を制圧し、ベネズエラと同様に、イランの石油・ガス市場を完全に掌握することになるだろう」と強調しました。