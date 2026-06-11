警察庁はきょう（11日）、日本やアメリカなど10か国が参加した国際共同捜査で、犯罪グループが暗号資産をマネーロンダリングするサービス「AudiA6」の管理者とみられるロシア国籍とウクライナ国籍の男2人をきのう（現地時間10日）、ジョージアで逮捕したと発表しました。「AudiA6」は、犯罪グループが犯罪収益を次々と移転させて警察の追跡を逃れるマネーロンダリングをする際に使われるサービスです。「AudiA6」は2022年から2025